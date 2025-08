Calciomercato Lecce, prima offerta rispedita al mittente per quel grande obiettivo - Calcio News 24

Calciomercato Lecce: primo assalto per Geubbels respinto, ma il club non molla

Il Calciomercato Lecce entra nel vivo con i salentini che puntano a rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione di Serie A. Il primo nome sulla lista è Willem Geubbels, attaccante classe 2001 in forza al San Gallo. Il club giallorosso ha già formulato un’offerta ufficiale da 5,5 milioni di euro, ma la risposta della società svizzera è stata chiara: servono almeno 10 milioni per lasciar partire il giovane talento francese.

Nonostante il rifiuto iniziale, il Lecce non sembra intenzionato ad arrendersi. La dirigenza, infatti, starebbe valutando la possibilità di alzare la proposta o di strutturare l’operazione con bonus e clausole future per avvicinarsi alla richiesta del San Gallo. Geubbels rappresenta un profilo molto interessante per il progetto tecnico leccese: rapido, tecnico e con ampi margini di crescita, il 23enne potrebbe diventare un perno importante dell’attacco.

Ma il calciomercato del Lecce non si ferma qui. I salentini stanno lavorando su più fronti, con un occhio anche al centrocampo. Tra gli obiettivi c’è Antonio Vergara, talentuoso trequartista del Napoli. Classe 2002, il giocatore è stato richiesto in prestito con la speranza di garantirgli continuità e minuti importanti in Serie A. La concorrenza però è alta: anche il Parma ha mostrato interesse concreto per il calciatore, segnale che il suo nome è uno dei più caldi tra i giovani italiani in cerca di spazio.

Vergara ha già fatto intravedere il suo potenziale durante la scorsa stagione e il Lecce lo considera un profilo perfettamente compatibile con la propria filosofia, improntata sulla valorizzazione dei giovani. La trattativa con il Napoli è ancora in fase iniziale, ma i contatti sono attivi e si cercherà di trovare la formula giusta per chiudere l’affare.

In sintesi, il calciomercato del Lecce si sta muovendo con decisione, puntando su profili giovani e promettenti. Dopo il primo no per Geubbels, il club potrebbe rilanciare, mentre per Vergara si attende una risposta dal Napoli. Due operazioni complesse, ma indicative dell’ambizione della società pugliese