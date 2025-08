Calciomercato Lecce, la situazione tra prossimi colpi e bilanci in ritiro - Calcio News 24

Calciomercato Lecce: tra ritiro concluso e nuovi innesti in arrivo. La situazione attuale

Il Lecce ha concluso il ritiro precampionato a Bressanone, chiudendo questa prima fase di preparazione con l’amichevole contro la Carrarese. È stato il quarto test per la squadra giallorossa, utile per valutare la condizione atletica e l’applicazione dei principi di gioco voluti da mister Eusebio Di Francesco.

Segnali positivi, ma il lavoro continua

Durante il ritiro, il Lecce ha lavorato intensamente con doppie sedute quotidiane, sia sul piano tattico che fisico. Il gruppo ha risposto con impegno, dimostrando di voler assimilare la nuova filosofia dell’allenatore. Sebbene ci sia ancora molto da migliorare, le amichevoli estive hanno lasciato segnali incoraggianti. Alcuni elementi si sono messi in evidenza, dimostrando di poter recitare un ruolo da protagonisti nella prossima stagione.

Camarda si prende la scena

Una delle note più liete di questo inizio di stagione è sicuramente Francesco Camarda. Il giovane attaccante scuola Milan è andato a segno in tutte le amichevoli disputate finora, lanciando un messaggio chiaro: è pronto a giocarsi le sue carte. In attesa di sviluppi sul fronte Calciomercato Lecce, dove potrebbe arrivare un’altra punta o rimanere Krstovic, Camarda si candida con forza per un posto nel reparto offensivo.

Calciomercato Lecce: occhi puntati sui rinforzi

Con il ritiro ormai alle spalle, tutta l’attenzione si sposta ora sul Calciomercato Lecce. La dirigenza, guidata da Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera, è al lavoro per completare la rosa con innesti mirati. L’obiettivo è chiaro: inserire profili funzionali al progetto tecnico di Di Francesco. La squadra ha già una base solida, ma servono almeno due o tre acquisti per alzare il livello qualitativo e garantire alternative valide in tutti i reparti.

Il Calciomercato Lecce resta condizionato anche dalle possibili uscite. In particolare, il futuro di Krstovic rappresenta una vera incognita: l’attaccante ha mercato e potrebbe partire se arrivasse l’offerta giusta. Una situazione che obbliga il club a tenere aperte più piste, per non farsi trovare impreparato.

Il lavoro dietro le quinte prosegue, tra valutazioni tecniche e trattative in corso. Le prossime settimane saranno decisive per definire il volto definitivo del Lecce 2025, in un Calciomercato che promette ancora colpi di scena.