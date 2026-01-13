Calciomercato Lecce, ufficiale l’arrivo di Oumar Ngom: contratto fino al 2029, il comunicato

Calciomercato Lecce, è ufficiale l’acquisto di Oumar Ngom: contratto fino al 2029, pubblicato il comunicato del club

Il Lecce continua a investire sul futuro e mette a segno un nuovo colpo in prospettiva. Il club giallorosso ha infatti ufficializzato l’arrivo di Oumar Ngom, giovane centrocampista proveniente dall’Estrela da Amadora, confermando la volontà di puntare su profili di talento e con ampi margini di crescita.

Il classe 2004 ha firmato un contratto fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione, e indosserà la maglia numero 79. Un acquisto che arricchisce il reparto di centrocampo e che testimonia la strategia del Lecce di costruire una rosa sempre più giovane, dinamica e orientata al lungo termine

COMUNICATO – L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Oumar Ngom dal C.F. Estrela da Amadora.

Il centrocampista classe 2004 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per la stagione successiva e vestirà la maglia numero 79.

