Calciomercato Lecce, come rinforzare l'attacco? Spunta fuori una nuova ipotesi molto importante - Calcio News 24

Calciomercato Lecce: occhi su Antonio Vergara, il talento del Napoli piace a Corvino. La situazione attuale

Il Calciomercato Lecce continua a muoversi con attenzione e ambizione, e tra le ultime idee per rinforzare il reparto offensivo spunta il nome di Antonio Vergara, giovane trequartista mancino di proprietà del Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino avrebbe avviato i primi contatti con il club partenopeo per sondare la possibilità di un trasferimento in prestito, eventualmente con opzione di riscatto.

Classe 2002, Vergara è un giocatore brevilineo, dotato di fantasia e rapidità nei movimenti. Pur essendo un trequartista naturale, può giocare con efficacia anche da ala destra a piede invertito. Dopo aver militato nelle giovanili del Napoli – in particolare con l’Under 19 – il talento campano ha trovato maggiore continuità e visibilità nella scorsa stagione di Serie B con la Reggiana, dove ha mostrato qualità tecniche e visione di gioco che non sono passate inosservate.

Il Napoli, consapevole del potenziale del ragazzo, è intenzionato a favorire una sua crescita attraverso un prestito in Serie A, in un contesto che possa offrirgli minutaggio e responsabilità. Proprio per questo motivo, il Calciomercato Lecce rappresenta un’opportunità concreta sia per il club salentino che per il giocatore stesso. L’ambiente giallorosso, infatti, è storicamente ideale per valorizzare giovani talenti, come dimostrato negli ultimi anni.

Non c’è però solo il Lecce sulle tracce di Vergara. Anche la Cremonese, neopromossa in Serie A, si è fatta avanti per chiedere informazioni sul fantasista. La concorrenza è dunque aperta, ma il Lecce può contare sul lavoro di Corvino e sulla reputazione ormai consolidata del club salentino come trampolino di lancio per i giovani promettenti.

Il Calciomercato Lecce punta ancora una volta su profili giovani, tecnici e affamati di spazio. Vergara risponde perfettamente a questo identikit e potrebbe rappresentare una pedina interessante nello scacchiere tattico di mister Luca Gotti. Resta da capire se il Napoli sarà disposto a inserire un’opzione di riscatto nell’accordo, e con quali condizioni.

Nei prossimi giorni sono attesi nuovi sviluppi: la trattativa è solo all’inizio, ma il Calciomercato Lecce potrebbe presto regalare un altro talento alla tifoseria salentina.