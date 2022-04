Calciomercato, Lewandowski vuole solo il Barcellona, ma il prezzo è alto. Si lavora sull’eventuale contropartita

Sfumato Salah e sempre più lontano Haaland, il presidente del Barcellona Laporta continua la ricerca di un attaccante di primo livello.

Il quotidiano catalano Sport è sicuro: Robert Lewandowski vuole giocare agli ordini di Xavi. Il centravanti polacco è in scadenza nel 2023 ma crede di aver esaurito il suo ciclo in Baviera.

La priorità del Barcellona, in ogni caso, è spendere il meno possibile sia per il cartellino (65 milioni la richiesta per Lewa). D’altro canto il Bayern Monaco sarebbe interessato al terzino Serginho Dest, che potrebbe quindi far scendere il prezzo.