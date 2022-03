Barcellona, Salah tolto dalla lista di mercato: ecco il motivo

Il Barcellona si è ritirato dalla corsa all’egiziano. Il club blaugrana non potrà ingaggiare l’egiziano per un preciso motivo

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, Mohamed Salah rimarrà solamente un sogno per il Barcellona.

L’attaccante, accostato nelle ultime settimane anche alla Juve per un clamoroso trasferimento, non passerà infatti ai blaugrana visto il suo alto ingaggio, che non permetterebbe al club di rispettare le rigide regole imposte dalla Liga.