Dalla Svezia: «Juventus su Forsberg: servono 50 milioni»

Emil Forsberg Juventus, nome nuovo per l’attacco bianconero: sfida a Atletico Madrid e Arsenal per l’esterno svedese del Red Bull Lipsia

Alvaro Morata ma non solo: Juventus al lavoro sul mercato per individuare il profilo ideale per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Massimiliano Allegri. La dirigenza sta monitorando diversi calciatori e dalla Svezia giungono nuovi aggiornamenti: l’edizione odierna dell’Expressen rivela che i bianconeri sono sulle tracce di Emil Forsberg. Classe 1991 di Sundsvall, lo svedese è stato accostato nelle ultime sessioni di mercato al Milan, ma i rossoneri non sono riusciti a trovare l’intesa economica con il Red Bull Lipsia.

5 reti e 4 assist in 33 presenze tra Bundesliga, coppa Nazionale e Champions League, con Forsberg che è pronto a fare il salto di qualità. La Juventus però non è l’unico club che sta monitorando i progressi dell’esterno offensivo: il quotidiano sottolinea che anche Atletico Madrid e Arsenal hanno sondato il terreno con l’entourage del calciatore. Attenzione però alle cifre richieste dal club tedesco: serviranno almeno 50-55 milioni di euro per strappare Forsberg al club di Leipzig. Attesi aggiornamenti nelle prossime settimane, nome nuovo per Beppe Marotta e Fabio Paratici: il talento ex Malmo è pronto a spiccare il volo…