Calciomercato Liverpool, Slot parla di Alexander-Arnold: «Terzino incredibile. Poi sul rinnovo…»

La prima parte del calciomercato del Liverpool si sta concentrando sui rinnovi di contratto dei pilastri della formazione di Slot.

Dopo quelli di Van Dijk e Salah, adesso i Reds lavorano per il contratto di Alexander-Arnold, sul quale il tecnico del Liverpool non si è voluto sbilanciare, secondo quanto riportato dalla BBC, soffermandosi sul suo possibile rientro da titolare dopo l’infortunio.

DICHIARAZIONI – «Sta tornando dal suo infortunio e si è allenato con noi questa settimana. Ha mostrato il suo impegno e mi dimostra quanto è bravo quando è in campo, quanto lavora per tornare con la squadra e con i tifosi del Liverpool. Tutti quelli che guardano il calcio sanno che è un terzino incredibile per questo club, quindi vediamo cosa ci riserva il futuro. Non è pronto a essere titolare, ma se le cose vanno bene oggi e domani, potrebbe tornare in panchina. La prima sessione con la squadra è stata mercoledì, quindi non può essere titolare. Vediamo se potrà unirsi a noi».