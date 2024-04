Calciomercato Manchester City, individuato l’erede di De Bruyne

Kevin De Bruyne è una delle stelle più luminose del Manchester City, ma il club sta già guardando oltre per programmare il futuro

Secondo The Independent, il Manchester City ha già individuato il sostituto ideale di De Bruyne. Kevin ha 32 anni e qualche acciacco di troppo. Per questo il club di Guardiola vorrebbe andare su Kamal Musiala del Bayern Monaco. In futuro, il Manchester City vuole avere due giocatori offensivi che possano giocare in più ruoli. Con Phil Foden metà della missione è già stata completata: Musiala potrebbe essere in tal senso il secondo giocatore ad avere queste caratteristiche.

Naturalmente, il Bayern vorrebbe e prolungare il contratto del 21enne trequartista, ma le trattative sono difficili. Inoltre, non è un segreto che Musiala voglia giocare in Premier League. Altre squadre interessate a lui sono il Psg, il Liverpool e il Barcellona. Qualora non si concretizzasse l’acquisto, il piano B del City è orientato su due giocatori: Michael Olise dal Crystal Palace e l’ex Milan Lucas Paquetá del West Ham.