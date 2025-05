Calciomercato estero, Bruno Fernandes tentato dall’Arabia. Possibile addio del portoghese, ma c’è un blocco

Calciomercato estero, Bruno Fernandes tentato dall’Arabia. Possibile addio del portoghese, ma lo spogliatoio si oppone

Al termine di una stagione sicuramente deludente, il Manchester United inizia a fare i conti con il futuro di alcuni membri della rosa in vista della prossima stagione.

Tra questi c’è certamente il destino di Bruno Fernandes, una delle poche note positive della stagione appena conclusasi dei Red Devils che è come si legge sul The Sun sarebbe obiettivo concreto dell’Arabia Saudita.

Con il club inglese alle prese con gravi problemi economici, aggravati dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League, la cessione di Bruno potrebbe rappresentare una fonte importante di introiti per avviare la rifondazione, ma non dipenderà tutto dalla situazione tecnica o economica.

Il tabloid, gran parte dello spogliatoio del Manchester United avrebbe implorato il proprio capitano di non lasciare il club, riconoscendone il valore non solo in campo ma anche come leader all’interno del gruppo. Un gesto significativo, che testimonia quanto Bruno Fernandes sia centrale nel progetto e nella vita del club.