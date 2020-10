Calciomercato, Mbappè primo obiettivo del Real Madrid

La prossima sembra l’estate decisiva per Kylian Mbappè: il fuoriclasse francese potrebbe lasciare il Paris Saint Germain

Kylian Mbappè sembra il nome destinato a scatenare la fantasia dei tifosi in ambito calciomercato. Come riportato da AS, il Real Madrid avrebbe individuato nel francese l’obiettivo numero uno.

Sul francese del Paris Saint Germain si registra anche l’interessamento del Liverpool e della Juventus, anche se non soprattutto, dopo il dialogo in mezzo al campo tra Mbappè e Cristiano Ronaldo in Francia-Portogallo di Nations League.