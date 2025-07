Calciomercato Milan, Allegri possibile chiave per il colpo Leoni in difesa! Decisivo il legame tra il tecnico e Cherubini

Il Milan potrebbe avere una marcia in più nella corsa per Leoni, uno dei giovani più promettenti del panorama italiano, atualmente in forza al Parma. Il motivo? Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera e il suo rapporto con Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo della Juventus. A sottolineare questo potenziale vantaggio è la giornalista sportiva Monica Colombo, secondo cui la stima reciproca tra i due potrebbe pesare nelle dinamiche di mercato.

L’asse Allegri-Giuntoli: un fattore strategico

Il legame tra Allegri e Giuntoli — maturato nel tempo e fondato su fiducia e collaborazione professionale — potrebbe trasformarsi in un elemento decisivo nel caso in cui Milan e Inter si contendessero il cartellino del giovane Leoni. Secondo Colombo, «non si tratta di favoritismi, ma di una naturale inclinazione a collaborare con chi si stima».

Non va dimenticato che Allegri aveva anche ottimi rapporti con Federico Cherubini, ex dirigente della Juventus, e l’ambiente juventino non è nuovo a sinergie nate da stime personali. Sebbene Giuntoli sia oggi pienamente inserito nel progetto bianconero, i legami del passato possono ancora esercitare un’influenza — diretta o indiretta — in fase di trattativa.

Leoni tra Milan e Inter: il derby di mercato è aperto

Il profilo di Leoni interessa da tempo anche all’Inter, da sempre attenta ai talenti emergenti. Tuttavia, la presenza di Allegri potrebbe spostare l’equilibrio. Il tecnico livornese è riconosciuto per la sua capacità di valorizzare giovani e di convincere i giocatori a sposare il progetto tecnico, elemento che può fare la differenza nella scelta di un talento in cerca di un ambiente favorevole alla crescita.

Il Milan, che ha da tempo adottato una strategia orientata all’investimento su giovani di prospettiva, vede in Leoni un innesto ideale. In uno scenario dove ogni dettaglio può influenzare l’esito di una trattativa, l’effetto Allegri potrebbe essere l’asso nella manica rossonero.