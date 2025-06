Calciomercato Milan, Allegri vuole riportare un bomber in Serie A! Concorrenza alla Fiorentina

Calciomercato Milan, Allegri vuole riportare Immobile in Serie A! Concorrenza alla Fiorentina

Ciro Immobile, storico goleador del calcio italiano, potrebbe tornare presto a calcare i campi della Serie A. Dopo l’esperienza all’estero, il centravanti campano è finito nel mirino di Fiorentina e Milan, pronte a sfidarsi per garantirsi le prestazioni di uno dei bomber più prolifici dell’ultimo decennio. A rilanciare l’indiscrezione è il Corriere dello Sport, che parla di una trattativa aperta e in evoluzione.

In cerca di un attaccante esperto e affidabile, la Fiorentina avrebbe già avviato contatti concreti per portare Immobile a Firenze. Il club viola intende rinforzare il reparto offensivo con un giocatore capace di garantire gol ed esperienza, due qualità che sono mancate nelle ultime stagioni. La dirigenza gigliata sta lavorando per convincere il giocatore con un progetto tecnico ambizioso, facendo leva anche sulla possibilità di un ruolo da protagonista.

Anche il Milan si è inserito nella corsa a Immobile. I rossoneri, alla ricerca di un rinforzo offensivo pronto all’uso, vedono nell’attaccante napoletano un profilo ideale per affrontare le sfide della prossima stagione. La recente visita del suo agente, Marco Sommella, a Casa Milan ha alimentato le voci su un possibile accordo. Il club di via Aldo Rossi punta su Immobile per garantire qualità e gol, elementi cruciali per una rosa che ambisce a tornare competitiva a livello nazionale ed europeo.

La trattativa si preannuncia complessa, con diversi fattori in gioco: progetto tecnico, ambizioni del club, aspetti economici e il desiderio personale di Immobile di chiudere la carriera in Italia. Il ritorno in Serie A sarebbe un’opportunità per rilanciarsi e dimostrare ancora una volta la propria efficacia sotto porta.

Con Fiorentina e Milan pronte a duellare, il futuro di Ciro Immobile è uno dei dossier più caldi del calciomercato estivo 2025.