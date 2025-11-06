Calciomercato Milan, Allegri sorride in vista di gennaio! Ecco chi potrebbe vestire la casacca rossonera - Calcio News 24

Calciomercato Milan: Mateo Pellegrino nuovo obiettivo per l’attacco rossonero

Il Calciomercato Milan continua a muoversi con grande attenzione verso i talenti emergenti del panorama internazionale. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza rossonera spicca quello di Mateo Pellegrino, giovane attaccante argentino attualmente in forza al Parma. Sabato sera, Massimiliano Allegri sarà impegnato a trovare un modo per arginarlo in campionato, ma in futuro potrebbe addirittura ritrovarselo come giocatore a disposizione, segno di quanto il profilo del centravanti piaccia al tecnico e alla società.

Pellegrino, talento argentino nel mirino del Calciomercato Milan

Classe 2001, Mateo Pellegrino è figlio d’arte: suo padre Mauricio, ex difensore di Barcellona e Valencia, oggi collabora con Rafa Benitez. Cresciuto calcisticamente in Argentina, il giovane centravanti ha esordito tra i professionisti nel 2021 con il Vélez Sarsfield, proprio sotto la guida del padre. Dopo quella prima esperienza, ha vestito le maglie di Estudiantes e Platense, totalizzando 15 gol e 9 assist in 53 presenze complessive.

Il suo approdo in Italia è avvenuto nel gennaio 2025, quando il Parma ha deciso di puntare su di lui investendo circa 2 milioni di euro più un 50% sulla futura rivendita. Nonostante la giovane età e la poca esperienza in Serie A, Pellegrino ha già impressionato con 8 gol in 25 partite, mostrando potenza fisica, determinazione e senso del gol da vero numero 9.

Le strategie del Calciomercato Milan: Pellegrino prima scelta per l’attacco

Nel piano del Calciomercato Milan, Pellegrino rappresenta una “soluzione per il futuro”, un investimento mirato su un giocatore in grado di crescere accanto a profili più esperti. Rispetto ad altri obiettivi seguiti dal club – come Dovbyk, Burkardt o Panichelli – l’argentino del Parma sembra essere la prima scelta per la combinazione tra talento, prospettiva e conoscenza del calcio italiano.

Dal punto di vista economico, il suo cartellino sarebbe considerato accessibile, fattore che gioca a favore dei rossoneri. Tuttavia, la trattativa potrebbe non essere semplice: il Parma, impegnato nella corsa salvezza, non vorrebbe privarsi di uno dei suoi migliori elementi. Una sua eventuale cessione viene definita “complicata ma non impossibile”, soprattutto se il Milan decidesse di anticipare la concorrenza e formulare un’offerta convincente già a gennaio.

Con l’arrivo dell’inverno, dunque, il Calciomercato Milan si scalda: Pellegrino è più di un’idea, è un obiettivo concreto per costruire l’attacco del futuro rossonero.

