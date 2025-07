Calciomercato Milan, svolta nella ricerca dell’attaccante: si guarda in Serie A! Avviati i contatti per Lucca

Calciomercato Milan, svolta nella ricerca dell’attaccante: si guarda in Serie A! Primi contatti per Lucca

Il calciomercato del Milan entra nel vivo. Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 proveniente dal Torino e tra i giovani più promettenti del panorama italiano, il club rossonero guarda ora con attenzione al reparto offensivo. L’ultima novità riguarda Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese classe 2000, per il quale sarebbe stato avviato un primo sondaggio.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del centravanti friulano. Si tratta di una mossa significativa, anche in considerazione del fatto che il Napoli, altra squadra interessata, non ha ancora definito un’offerta concreta per il giocatore. Il club di via Aldo Rossi sta valutando la fattibilità dell’operazione, alla ricerca di un profilo giovane ma già esperto in Serie A.

Lorenzo Lucca, cresciuto calcisticamente tra Palermo e Pisa prima di approdare all’Udinese, è un attaccante alto oltre 1,90 m, noto per la sua presenza fisica e l’ottimo senso del gol. Nella scorsa stagione ha messo in mostra buona continuità e solidità nel massimo campionato, confermandosi come uno dei talenti offensivi italiani più interessanti.

Il Milan, guidato da Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina rossonera per inaugurare un nuovo ciclo, ha urgente bisogno di rinforzare il reparto avanzato. Al momento, l’unico centravanti puro in rosa è Santiago Giménez, reduce da una stagione positiva al Feyenoord. A complicare il quadro, le partenze di Tammy Abraham (rientrato alla Roma dopo il prestito) e Luka Jovic (svincolato), mentre il giovane Francesco Camarda è stato ceduto in prestito al Lecce.

L’inserimento di Lucca rappresenterebbe una soluzione strategica per rafforzare l’attacco del Milan. I dialoghi sono in fase embrionale, ma l’interesse è concreto. I tifosi attendono con impazienza sviluppi che potrebbero portare un nuovo volto al centro dell’attacco rossonero per la stagione 2025/26.