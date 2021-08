Calciomercato Milan: attesa la risposta del Brest per Faivre. Spunta l’opzione Miranchuk

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan è in attesa della risposta del Brest per Faivre. Spunta l’opzione Miranchuk

Grande fermento in casa Milan in queste ultime ore di mercato. Come riportato da Sky Sport il Diavolo sta aspettando una risposta dal Brest per Faivre e – in caso di esito negativo – cambierà obiettivo.

La novità in questo senso è rappresentata dall’offerta ufficiale fatta all’Atalanta per Miranchuk. Difficile che i bergamaschi siano disposti a cederlo ma il tentativo è stato comunque fatto. Le altre opzioni sono Messias e Ounas.