Calciomercato Milan, i rossoneri torneranno ad acquistare in difesa, visti gli infortuni di Caldara e Musacchio: il nome è Bailly del Manchester United

A causa dei gravi infortuni di Caldara e Musacchio, il Milan sarà costretto a tornare sul mercato per rinforzare il proprio reparto arretrato. Leonardo starebbe pensando a Eric Bailly: il centrale dello United, infatti, con Mourinho in questa stagione non sta trovando molto spazio. Finora i minuti sono solamente 199, ma il contratto in scadenza nel 2020 non è qualcosa da sottovalutare: i Red Devils vorrebbero monetizzare, ma il Milan, che deve anche rispettare i paletti del Fair Play Finanziario, non andrebbe oltre il prestito. Al momento una vera e propria trattativa ancora non c’è, ma Leonardo presto potrebbe contattare la dirigenza dello United.