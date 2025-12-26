Calciomercato Milan, Bartesaghi piace in Premier: le offerte inglesi e la risposta dei rossoneri

Calciomercato Milan, l’Inghilterra chiama Bartesaghi: ecco la decisione del club rossonero e le ultimissime notizie

Il futuro di Davide Bartesaghi sembra destinato a restare saldamente legato ai colori rossoneri. Come riportato da Marco Conterio su X, il Milan avrebbe infatti blindato il giovane esterno, respingendo con decisione le avances provenienti dalla Premier League. La dirigenza di Via Aldo Rossi non intende aprire alcun tavolo di trattativa, ribadendo la volontà di puntare sulla crescita interna dei propri talenti.

Dall’Inghilterra erano arrivate proposte concrete, con l’Arsenal in prima fila. I Gunners, sempre attenti ai profili giovani e di prospettiva, avevano individuato nel classe 2005 un possibile rinforzo per il loro progetto tecnico. Il Milan, però, ha risposto con un rifiuto netto, chiudendo ogni spiraglio sia per un trasferimento immediato sia per un’eventuale operazione in vista dell’estate.

La scelta del club riflette una strategia precisa: valorizzare i prodotti del vivaio che hanno già dimostrato di poter reggere il livello della prima squadra. Bartesaghi, apprezzato per duttilità e fisicità, è considerato un elemento importante per il presente e un potenziale titolare del futuro. Per il ragazzo, la fiducia del Milan rappresenta un segnale forte in un momento chiave della sua crescita. Restare a Milano gli permetterà di maturare in un ambiente familiare, lontano dalle pressioni immediate della Premier League. I rossoneri, intanto, si tengono stretto il loro gioiello, respingendo le tentazioni d’Oltremanica.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

