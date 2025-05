Calciomercato Milan, un big chiede la cessione! Club spiazzato, potrebbe andare via a zero

Stando a quanto riferito da Repubblica, nel calciomercato Milan della prossima estate potrebbe scoppiare la grana legata a Mike Maignan, portiere rossonero in scadenza di contratto nel 2026.

Maignan in vendita. Maignan è destinato alla cessione: il rinnovo è fermo da mesi. Mike si è spazientito, al punto da pensare di restare un anno e poi andare via a parametro zero. Eventualità che il Milan non può assecondare, da qui la scelta di metterlo sul mercato.

In casa Milan cresce la consapevolezza che, senza un accordo rapido per il rinnovo, l’unica soluzione praticabile sarà quella di mettere Maignan in vendita già nell’estate 2025. La dirigenza, guidata da Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimović, non intende ripetere casi simili a quelli già vissuti con Donnarumma o Kessié, persi senza incassare nulla.

Il valore di mercato di Maignan si aggira attorno ai 50-60 milioni di euro e potrebbe attirare l’interesse di diversi top club europei, in particolare in Premier League, dove il ruolo del portiere è spesso ben retribuito e molto considerato.

Il caso Maignan-Milan potrebbe rappresentare uno dei temi più caldi del prossimo calciomercato. Se non arriverà un segnale forte da entrambe le parti, l’addio sembra inevitabile. Il Milan si trova così davanti a una scelta difficile: prolungare e blindare uno dei suoi leader o monetizzare al massimo per pianificare una nuova era tra i pali.