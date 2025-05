Calciomercato Milan, tutto deciso per quanto riguarda il futuro dell'attaccante Camarda. La situazione rossonera - Calcio News 24

Calciomercato Milan, quale sarà il futuro del giovane promettente Camarda. Spunta fuori una grande indiscrezione

Igli Tare ha ufficialmente dato il via alla sua nuova esperienza come direttore sportivo del calciomercato Milan. L’ex dirigente della Lazio, la cui nomina è stata formalizzata nelle ultime ore, è già operativo e ha iniziato a delineare le prossime mosse del club rossonero in vista della nuova stagione.

Nel pomeriggio di oggi, Tare ha preso parte a un incontro importante presso Casa Milan. Durante la riunione ha avuto modo di confrontarsi con Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, e con il procuratore Giuseppe Riso, figura centrale nel panorama del calciomercato italiano. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, al centro del colloquio ci sarebbero stati diversi giocatori attualmente sotto la rappresentanza di Riso e già presenti nella rosa milanista.

Tra i temi più rilevanti emersi, figura il futuro di Francesco Camarda, attaccante classe 2008 e uno dei talenti più promettenti del settore giovanile rossonero. Camarda, che ha alternato le sue apparizioni tra la Prima Squadra e il progetto del Milan Futuro, sarà oggetto di discussione nei prossimi incontri tra Tare e l’entourage del giovane. L’intenzione è quella di tracciare un percorso di crescita che valorizzi al massimo il suo potenziale, senza bruciare le tappe, ma nemmeno rallentando la sua naturale evoluzione.

L’arrivo di Tare, noto per il suo fiuto per i giovani talenti e per la sua capacità di costruire squadre solide e ambiziose, rappresenta un punto di svolta nella pianificazione sportiva del Milan. Il nuovo direttore sportivo ha messo subito in chiaro l’intenzione di puntare su un mix di esperienza e gioventù, mantenendo però sempre alta l’attenzione sullo sviluppo del vivaio.

Con questi primi incontri, prende forma la nuova linea tecnica del club rossonero, pronta a investire sul futuro con idee chiare e strategie mirate.