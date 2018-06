E’ tutto da scrivere il futuro di Carlos Bacca: in bilico il riscatto del Villarreal, l’attaccante colombiano può tornare al Milan

Non c’è l’accordo tra Milan e Villarreal per il riscatto di Carlos Bacca e la fumata bianca potrebbe non arrivare. Come vi abbiamo riportato in esclusiva (Leggi anche: Milan, il Peluca vuole restare al Villarreal: chiesto lo sconto), il club di Liga ha chiesto uno scontro sui 15 milioni di euro previsti dall’accordo firmato la scorsa estate con i rossoneri, ma il Diavolo non ha intenzione di accontentare le richieste del Sottomarino giallo…

Il 31enne ha messo a segno 15 reti in campionato con la formazione spagnola ed ha convinto la dirigenza a puntare su di lui: il problema è legato all’aspetto economico, con il Villarreal che non ha intenzione di sborsare l’intera cifra prevista dal diritto di riscatto. Il Corriere della Sera rivela che al momento è più probabile che il Peluca torni alla corte di Gennaro Gattuso: trattativa in alto mare…