Calciomercato Milan, giorni decisivi per il futuro di André Silva: l’attaccante portoghese è finito nel mirino del Valencia, le ultime

Arrivato appena un anno fa dal Porto per 38 milioni di euro, André Silva potrebbe dare l’addio al Milan nel corso delle prossime settimane. L’attaccante portoghese non ha convinto la dirigenza rossonera e mister Gennaro Gattuso è pronto a puntare su altri profili per il reparto avanzato. Il flop al Mondiale non ha di certo aiutato, ma non mancano i club interessati: dal Wolverhampton al Monaco, diverse società monitorano la situazione del classe 1995…

E spunta un altro club interessato al classe 1995 di Baguim do Monte: secondo quanto riportato da Sky Sport, Silva è finito nel mirino del Valencia. Nelle ultime ore sono stati registrati dei contatti tra il club di Liga e Jorge Mendes, agente che cura gli interessi del numero 9 rossonero. Una cessione che appare sempre più vicina, con la dirigenza meneghina che è al lavoro per piazzare il colpo per l’attacco: in cima alla lista del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli ci sono Gonzalo Higuain e Alvaro Morata, rispettivamente in uscita da Juventus e Chelsea. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, André Silva prepara la valigia: resta da capire la destinazione…