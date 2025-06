Calciomercato Milan, dall’estero interesse per Musah! Aumentano le possibilità di una cessione. Le cifre dell’affare

Il calciomercato estivo del Milan si preannuncia movimentato, e tra i possibili protagonisti c’è Yunus Musah, centrocampista statunitense arrivato la scorsa estate dal Valencia. Secondo quanto riportato da Bianchin, diverse squadre di Premier League hanno mostrato un forte interesse per il classe 2002, con Wolverhampton e Nottingham Forest in prima fila.

Milan, valutazione tra i 20 e i 25 milioni per Musah

Il Milan valuta Musah tra i 20 e i 25 milioni di euro, una cifra che potrebbe spingere il club rossonero a considerare la cessione. Acquistato per circa 20 milioni, una sua eventuale partenza genererebbe una plusvalenza utile per finanziare altri colpi a centrocampo.

Musah e la Premier League: un ritorno alle origini

Musah ha già esperienza del calcio inglese, avendo militato nelle giovanili dell’Arsenal. Il suo profilo – dinamico, fisico, abile nel recupero palla – si adatta bene alle caratteristiche della Premier League. Il Wolverhampton è molto attivo sul fronte, considerando il centrocampista USA un possibile rinforzo ideale per la mediana.

Anche il Nottingham Forest ha già avviato i primi contatti. Il club inglese, noto per puntare su giovani di prospettiva, vede in Musah un elemento di qualità e potenziale per il futuro. Le trattative sono ancora nelle fasi iniziali, ma l’interesse è concreto.

Il Milan riflette sul futuro di Musah

Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, Musah non è riuscito a conquistare un posto da titolare fisso nel centrocampo del Milan, anche a causa della concorrenza interna. La sua possibile cessione potrebbe liberare spazio per un profilo più in linea con le esigenze tattiche del nuovo allenatore.

Il futuro di Yunus Musah resta incerto, ma la Premier League sembra la destinazione più probabile. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il Milan deciderà di puntare ancora sul giovane americano o se aprirà alla sua cessione