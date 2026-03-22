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Calciomercato Milan, una big inglese piomba su Pavlović: offerta shock dalla Premier, ecco la posizione dei rossoneri

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

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Leao Estupinan Milan

Calciomercato Milan, assalto di una big inglese per Pavlovic: proposta monstre dall’Inghilterra, la risposta del club rossonero

Strahinja Pavlović è diventato in poco tempo uno degli idoli di San Siro e il punto fermo della difesa di Massimiliano Allegri. Il centrale serbo, classe 2001, sta vivendo la stagione della consacrazione definitiva: arrivato nel 2024 per meno di 20 milioni, oggi il suo valore è praticamente raddoppiato grazie a prestazioni di altissimo livello e a 4 gol messi a segno in campionato, numeri che hanno attirato l’attenzione della Premier League.

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Secondo Calciomercato.it, il Chelsea sarebbe pronto a presentare una maxi‑offerta da circa 40 milioni di euro per portarlo a Londra. Una cifra importante, ma che non sembra smuovere la posizione del Milan. La dirigenza rossonera considera Pavlović un pilastro del presente e del futuro, e non ha alcuna intenzione di privarsene, nemmeno davanti a proposte economicamente allettanti.

L’obiettivo del club è anzi quello di costruire attorno al serbo una difesa ancora più solida, inserendo elementi di esperienza per consolidare il progetto tecnico e puntare al ritorno da protagonista nelle competizioni europee. Pavlović, per il Milan, non è un’occasione di plusvalenza: è il leader su cui fondare il reparto arretrato dei prossimi anni

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