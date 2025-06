Calciomercato Milan, intrigo Chiesa! Ostacoli ingaggio e concorrenza, ma Allegri fa pressione. La situazione

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il futuro di Federico Chiesa potrebbe presto riportarlo in Italia, lontano dal Liverpool e sempre più vicino alla Serie A. A fare sul serio sarebbero Milan e Napoli, due club storici pronti a rilanciare il talento azzurro nel campionato italiano. Il nome di Chiesa sta infiammando il calciomercato estivo, soprattutto alla luce dell’interesse di due allenatori chiave: Massimiliano Allegri, nuovo tecnico rossonero, e Antonio Conte, alla guida del Napoli.

Attualmente legato al Liverpool da un contratto fino al 2028, Chiesa percepisce un ingaggio elevato, pari a 7,5 milioni di euro netti a stagione. Un ostacolo economico non indifferente per le italiane, che rende necessario un importante taglio dello stipendio per favorire il trasferimento. La disponibilità del giocatore a venire incontro alle esigenze economiche dei club sarà quindi decisiva per l’eventuale buona riuscita dell’affare.

Il ritorno in Serie A: nuova sfida per Chiesa

Per Chiesa, il rientro in Italia rappresenterebbe una nuova opportunità di rilancio. Dopo una parentesi inglese non del tutto brillante in termini di continuità, il ritorno in Serie A potrebbe offrirgli un ambiente più familiare per tornare protagonista.

Il Milan cerca un esterno offensivo in grado di garantire velocità, dribbling e imprevedibilità, qualità che Chiesa incarna perfettamente. Dall’altra parte, il Napoli di Conte è in piena fase di ricostruzione e ha bisogno di profili determinanti per il gioco verticale e aggressivo del tecnico salentino.

Milan e Napoli su Chiesa: operazione complicata ma aperta

Nonostante la complessità dell’operazione, il trasferimento di Chiesa non è da escludere. Il Liverpool potrebbe essere disposto a trattare in caso di offerta congrua, specialmente se sarà lo stesso giocatore a manifestare il desiderio di tornare in Italia. Il ruolo di Chiesa sarà quindi centrale: la sua volontà di ridursi l’ingaggio e di rilanciarsi in un nuovo progetto tecnico potrà sbloccare una trattativa che, al momento, resta difficile ma concreta.