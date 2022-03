Calciomercato Milan, decisione presa sul riscatto di Messias. Ultime

Junior Messias si avvicina a grandi passi al riscatto: il Milan sembra intenzionato a prelevarlo a titolo definitivo dal Crotone

Junior Messias si avvicina a grandi passi al riscatto da parte del Milan. Il brasiliano, che ha scalzato Saelemaekers nell’undici titolare, ha convinto società e staff tecnico delle proprie qualità.

Maldini ha già avviato i contatti col Crotone: dopo i 2.6 milioni versati in estate per il prestito, il DT vorrebbe ottenere uno sconto sui 5.6 fissati per il diritto di riscatto. I buoni rapporti col club calabrese potrebbero portare ad una rapida conclusione dell’affare.