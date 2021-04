Calciomercato Milan: deciso il futuro di Mandzukic, le ultime

Mario Mandzukic verso l’addio al Milan: il contratto del centravanti croato scadrà il prossimo giugno e non sarà rinnovato

Mario Mandzukic verso l’addio al Milan. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il contratto in scadenza a giugno del centravanti croato ex Juventus non verrà rinnovato dalla dirigenza rossonera che – come prevedibile – non sarebbe soddisfatta del suo apporto.

Il Milan dunque non eserciterà la clausola di rinnovo automatico presente nel contratto di Mandzukic, facendolo tornare svincolato.