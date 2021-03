Calciomercato Milan, Di Marzio: «I rossoneri pensano ad Ilicic»

Il Milan potrebbe piazzare il colpo Ilicic per la prossima stagione: ecco le parole di Gianluca Di Marzio sul possibile affare

Gianluca Di Marzio, dagli studi di Sky Sport, rivela l’interesse del Milan per Josip Ilicic.

«Al di là del rinnovo o meno di Calhanoglu, il Milan sta pensando seriamente a Ilicic. Il giocatore potrebbe avere la volontà di coronare il sogno di giocare in un top club. Ci sono stati contatti seri con il Milan ma considerata l’età del giocatore i rossoneri non vorrebbero spendere una cifra troppo alta, sull’ordine di quella spesa dal Siviglia per Gomez».