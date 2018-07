Oberlin, idea Fiorentina: l’attaccante piace al Milan

Calciomercato Fiorentina, spunta l’ipotesi Dimitri Oberlin per l’attacco: il gioiello del Basilea piace anche al Milan

Tra i talenti più interessanti del panorama internazionale, Dimitri Oberlin è finito nel mirino dei top club italiani. Vi abbiamo raccontato in esclusiva l’interesse del Milan nei confronti dell’attaccante del Basilea: la dirigenza rossonera lo ha monitorato con grande interesse, ma Massimiliano Mirabelli deve fare i conti con la folta concorrenza…

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il classe 1997 fa gola anche alla Fiorentina: i viola sono alla ricerca di un’alternativa per il reparto avanzato e il ventunenne, che ha doppio passaporto svizzero-camerunense, possiede le caratteristiche ideali per l’idea di gioco di mister Stefano Pioli. Attese conferme nei prossimi giorni, nome nuovo per i gigliati…