Calciomercato Milan, sempre nel mirino Dovbyk. Le ultime sulla trattativa rossonera - Calcio News 24

Calciomercato Milan: ufficiale Nkunku, ora si cerca il bomber. Nel mirino il centravanti della Roma Dovbyk

Il calciomercato Milan accende i riflettori con l’arrivo a Milano di Christopher Nkunku, accolto da una folla di tifosi e giornalisti entusiasti. Il nuovo attaccante rossonero ha svolto le visite mediche alla clinica La Madonnina e ha ottenuto l’idoneità sportiva, dopodiché si è recato a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà al club per i prossimi quattro anni.

L’operazione, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è stata chiusa per una cifra complessiva di circa 38 milioni di euro più bonus. Un investimento importante da parte della società, voluto fortemente dal direttore sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, decisi a rinforzare in modo deciso il reparto offensivo.

Nkunku rappresenta un tassello di grande valore nel mosaico del calciomercato Milan: attaccante moderno, rapido e tecnicamente dotato, è in grado di giocare sia come seconda punta sia come esterno offensivo. Ex stella del Lipsia e del Chelsea, il francese porta in rossonero esperienza internazionale e grande duttilità, caratteristiche ideali per adattarsi al modulo di Allegri. Il suo arrivo è destinato ad alzare il tasso tecnico della squadra e a infiammare l’entusiasmo del pubblico di San Siro.

Ma il calciomercato Milan non si ferma qui. La società è ancora alla ricerca di un centravanti puro, un numero 9 capace di completare il reparto offensivo. Tra i profili monitorati con maggiore attenzione c’è quello di Artem Dovbyk, attualmente in forza alla Roma. L’attaccante ucraino si è distinto nell’ultima stagione in Serie A con 17 reti e rappresenta un’opzione concreta. Le trattative sarebbero già avviate e il Milan starebbe valutando diverse modalità per convincere il club giallorosso a cederlo.

In alternativa, si era ipotizzato anche uno scambio con Santi Gimenez, ma il messicano sembrerebbe destinato a restare. In ogni caso, gli ultimi giorni di mercato si preannunciano frenetici a Casa Milan, con l’obiettivo di chiudere almeno un altro colpo.

Il calciomercato Milan è in pieno fermento: la dirigenza vuole consegnare ad Allegri una rosa completa e competitiva, in grado di lottare su tutti i fronti. La caccia al bomber continua e i tifosi rossoneri possono legittimamente sognare in grande.