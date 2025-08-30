Calciomercato Milan, Dovbyk vestirà rossonero? Ecco le ultime novità - Calcio News 24

Calciomercato Milan, Dovbyk è l’obiettivo numero uno: trattativa in corso con la Roma

Il calciomercato Milan entra nel vivo, e il nome più caldo in queste ore è quello di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino della Roma è diventato il primo obiettivo per rinforzare l’attacco rossonero, come confermato anche dal direttore sportivo Igli Tare nel pre-partita di Lecce-Milan. Il club di via Aldo Rossi è al lavoro per trovare l’accordo giusto con la Roma, convinto che Dovbyk rappresenti il profilo ideale per completare il reparto offensivo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa tra Milan e Roma è in fase avanzata. I rossoneri stanno studiando una soluzione che consenta di chiudere l’affare senza inserire contropartite tecniche, ma puntando su una formula vantaggiosa dal punto di vista economico. L’idea è quella di un prestito con obbligo di riscatto, un’operazione che permetterebbe al Milan di non appesantire subito il bilancio ma di assicurarsi il giocatore a titolo definitivo.

Il calciomercato Milan è pronto a mettere sul piatto una cifra complessiva vicina ai 40 milioni di euro, ritenuta congrua anche dalla Roma. Le due società sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli, ma la base dell’accordo è solida.

Un elemento che potrebbe rivelarsi determinante è la volontà del giocatore. Dovbyk ha già dato il suo assenso al trasferimento: l’opportunità di vestire la maglia del Milan, in un campionato competitivo come la Serie A, lo affascina molto. L’attaccante ucraino ritiene che il suo stile di gioco si adatti perfettamente al calcio italiano e vede nel Milan una tappa prestigiosa per la sua crescita.

Nonostante la concorrenza di altri club europei, in particolare dalla Bundesliga, la fiducia in casa rossonera resta alta. Il Milan crede fermamente che l’ingaggio di Dovbyk possa alzare il livello dell’attacco e dare una spinta decisiva alla squadra di Allegri nella lotta per i vertici del campionato e nelle competizioni europee.

Il calciomercato Milan potrebbe dunque vivere un’accelerazione decisiva nei prossimi giorni. I tifosi aspettano con ansia la fumata bianca: l’arrivo di Dovbyk sarebbe un segnale forte della voglia del club di tornare protagonista in Italia e in Europa.