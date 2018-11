Calciomercato Milan, emergenza in difesa risolta da Nicolas Burdisso? Ecco la tentazione del giornalista Carlo Pellegatti

Tempi duri per il Milan, con Rino Gattuso alle prese con una vera e propria emergenza in difesa. Il tecnico rossonero deve fare i conti con gli infortuni di Caldara, Romagnoli e Musacchio: resta disponibile solo Zapata, con Kessie che potrebbe scalare per rimpolpare il pacchetto arretrato. Per arginare le problematiche almeno fino alla sessione di gennaio spunta l’ipotesi Nicolas Burdisso: questa la tentazione rilanciata da Carlo Pellegatti.

Ecco le parole del giornalista: «Tra i nomi plausibili c’è quello di Nicolas Burdisso, che ha smesso di giocare un mese fa ma che nell’ultimo anno al Torino ha giocato 24 partite: in questa situazione di totale emergenza potrebbe essere un nome subito a disposizione. E’ infatti difficile ipotizzare di giocare nove partite sempre con Zapata titolare, una questione fisica ma anche di organizzazione della difesa».