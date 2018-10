Infortunio Caldara: l’ex difensore bergamasco starà fuori per un paio di mesi per un problema al gemello mediale

Continua la sfortuna per Mattia Caldara. Dopo le numerose panchine e il posto da titolare soffiatogli da Musacchio, arriva un’altra tegola per l’ex Atalanta. Il difensore ha infatti avuto un problema muscolare al polpaccio destro (gemello mediale) e, come confermato dall’allenatore Gennaro Gattuso dopo la gara contro la Sampdoria, dovrà stare fuori per circa un paio di mesi. Con ogni probabilità, dunque, il difensore rossonero tornerà in campo nel 2019.