L’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, esprime la sua soddisfazione dopo la vittoria rossonera sulla Sampdoria

Il Milan torna a vincere con il 3-2 sulla Sampdoria e scaccia il momento buio in cui era incappato dopo le sconfitte con Inter e Betis. Tre punti d’oro per gli uomini di Gattuso che mercoledì dovranno recuperare la gara della prima giornata contro il Genoa e che, vincendo, si ritroverebbero in piena zona europea. Soddisfazione da parte dell’allenatore rossonero, intervenuto così dopo la vittoria odierna: «Chiedo scusa al quarto uomo per la mia rabbia a fine partita, non è un bel vedere, non sapevo che avesse dato 30 secondi di recupero in più. Io vivo di risultati e la tensione ci sta dopo le ultime due gare perse. Ringrazio società e squadre per l’appoggio. La partita di stasera è stata bellissima, la Samp ci ha messo in difficoltà. Noi dobbiamo continuare a migliorare, al di là della classifica. A questi ragazzi non posso dire nulla, danno sempre tutto anche se non sempre vengono fuori buone prestazioni. Con il nuovo modulo volevamo qualcosa di diverso, ringrazio chi ha giocato anche se non era al 100%» le parole a Sky Sport.

Gattuso ha poi proseguito: «Penso solo a tirare fuori il meglio, tutti si aspettano tanto da noi. Perderemo Caldara per un paio di mesi per un problema al gemello mediale. Bonaventura ha un’infiammazione al ginocchio e sta stingendo i denti da tempo. Valuteremo anche Calabria e Calhanoglu, a cui faccio i comlimenti per la disponibilità. In questo momento dobbiamo sfruttare i giocatori che abbiamo, ma giocheremo sempre con una squadra competitiva. Cutrone? Era difficile tenerlo fuori, segna con continuità e ha adrenalina. Stasera abbiamo sbagliato qualcosa, ma bisogna parlare della squadra e non dei singoli. La nostra non è solo grinta».