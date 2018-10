Milan-Sampdoria 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Milan-Sampdoria, 10ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Milan è chiamato a reagire dopo le sconfitte nel derby e in Europa League, la Samp invece vuole continuare a stupire. Gattuso sempre più intenzionato a svoltare schierando un 4-4-2 con Cutrone e Higuain davanti, mentre Giampaolo opporrà ai rossoneri il consolidato 4-3-1-2 con Ramirez favorito su Saponara nel ruolo di trequartista.

Milan-Sampdoria 0-0: tabellino

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Biglia, Kessié, Laxalt; Cutrone, Higuain. Allenatore: Gattuso

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru; Linetty, Ekdal, Praet; Saponara; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Giampaolo

Milan-Sampdoria 0-0: diretta live e sintesi

14′ Milan che cerca di portare al due contro due le punte Higuain e Cutrone con i centrali della Samp, ma per ora nessuna vera palla gol in casa rossonera

12′ Bravo Calabria a fermare Quagliarella su ripartenza Samp

11′ Primo traversone per Laxalt, deviato e con traiettoria che si spegne nelle mani di Audero

9′ Suso va al cross, ma Audero esce con sicurezza… Prova a ripartire la Samp, ma il Milan recupera palla… Per ora match equilibrato

7′ Prime avanzate anche della Samp, che però sulla sinistra non sfonda con Murru

5′ Brivido per i tifosi della Samp, con Audero che esce in presa alta ma non riesce a bloccare… Higuain calcia sull’esterno della rete, ma il direttore di gara chiama il fallo sul portiere

4′ A giudicare dalle prime battute sembra un Milan volenteroso… Primo calcio d’angolo per i rossoneri

2′ Primi due giri d’orologio piuttosto soft, per la più classica delle fasi di studio

Si comincia.. Calcio d’inizio!

Squadre in campo, pubblico “tiepido” come prevedibile ma nessuna contestazione

Tre minuti all’inizio del match… Sale la tensione a San Siro, dove sta per scendere in campo un Milan “sotto esame”

Milan-Sampdoria: formazioni ufficiali

Scelte rivoluzionarie, ma quasi obbligate per il Milan che deve rinunciare a Bonaventura (infiammazione al ginocchio), Caldara (infortunio da valutare, ma piuttosto serio) e Chalanoglu (affaticato): il risultato è un 4-4-2 che punterà sulla corsa di Laxalt a sinistra e su due punte “vere” come Higuain e Cutrone. Qualche sorpresa anche in casa Samp, dove Giampaolo punta su Linetty (e non sul più difensivo Barreto) e su Saponara (solo panchina per Ramirez).

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Biglia, Kessié, Laxalt; Cutrone, Higuain. Allenatore: Gattuso

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru; Linetty, Ekdal, Praet; Saponara; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Giampaolo

Milan-Sampdoria: probabili formazioni e pre-partita

Gennaro Gattuso si gioca tutto, il Milan quasi. Questo pomeriggio, alle ore 18, i rossoneri attendono allo stadio ‘Meazza’ la Sampdoria, una delle avversarie che negli ultimi anni ha dato parecchio filo da torcere vincendo due degli ultimi tre precedenti.

Dopo le pesanti sconfitte contro Inter e Betis, l’obbligo per i diavoli è quello di ripartire: «Veniamo da due partite in cui abbiamo preso due legnate. Non sono spento e morto – afferma Gattuso in conferenza stampa -. Ma quando perdiamo mi brucia ma so cosa posso dare a questa squadra. Non si molla, vogliamo riscattarci da questo momento difficile, e possiamo fare molto di più».

Anche Marco Giampaolo, tecnico dei liguri, si attende il massimo dai propri calciatori per allungare la striscia positiva: «E’ sempre una sfida di prestigio, c’è sempre la possibilità di poter continuare a misurarci, a confrontarci con avversari blasonati e costruiti con obiettivi diversi. Siccome la missione della Samp è rompere la scatole a tutti, sarà una partita dove si misurerà la nostra forza».

QUI MILAN – Dubbio modulo per Gattuso, che non svela le carte alla vigilia della sfida odierna. L’impressione è che si vada verso il 4-4-2 anche se non è da escludere il 3-5-2. Certi di una maglia da titolare Higuain e Cutrone. Ancora non al top Calhanoglu, mentre non è stato convocato Caldara. In difesa, quindi, giocheranno Calabria (in pole su Abate), Musacchio, Romagnoli e Rodriguez. In mezzo al campo, infine, Biglia e Bonaventura, con Suso e Laxalt sulle corsie esterne.

QUI SAMPDORIA – Marco Giampaolo non vuole certamente fermarsi dopo lo splendido inizio di campionato che vede la Sampdoria al quinto posto a quota 15 con, tra le altre cose, la miglior difesa del campionato Tutti o quasi disponibili per l’allenatore ex Empoli, con Vasco Regini unico a lavorare a parte al centro sportivo Mugnaini. Jakub Jankto invece è tornato col gruppo ma partirà quasi certamente dalla panchina.Risponderà quindi la Sampdoria con il suo consueto assetto, quel 4-3-1-2 che tanto fastidio può dare alle proprie avversarie; Giampaolo punterà al centrocampo sull’ormai ritrovato Praet. In attacco occhi puntati sul tridente ormai consolidato: Ramirez (in ballottaggio con Saponara) agirà alle spalle del duo Quagliarella-Defrel, vere e proprie armi imprevedibili della squadra blucerchiata.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Biglia, Bonaventura, Laxalt; Higuain, Cutrone.

PROBABILE FORMAZIONE SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Berezsynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Barreto; Ramirez; Quagliarella, Defrel.

Milan-Sampdoria Streaming: dove vederla in tv

Milan-Sampdoria sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box, anche in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.