Calciomercato Milan: il ds Leonardo pensa a come sopperire l’emergenza in difesa. Obiettivi concreti Rodrigo Caio e Bailly

Calciomercato Milan in fermento dopo le ultime pesanti defezioni. Non torneranno prima del prossimo anno, da gennaio ad aprile, Romagnoli, Musacchio, Caldara, Biglia e Bonaventura. Così, col mercato di gennaio in vista, il ds Leonardo punta i possibili rinforzi: in particolare, per la difesa, i nomi in primo piano sono quelli di Rodrigo Caio, brasiliano classe ’93 in forza al San Paolo, e Eric Bailly, 24enne ivoriano che sta trovando poco spazio nel Manchester United. Come riporta il Corriere dello Sport, c’è stato un incontro con i rappresentanti di Caio, mentre per Bailly il Milan ha chiesto il prestito allo United. Per l’ivoriano, inoltre, c’è da battere la concorrenza di PSG, Tottenham e Arsenal.