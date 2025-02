Calciomercato Milan, a giugno un giocatore lascerà i rossoneri: ecco le opzioni più probabili per uno degli flop dell’anno

Calciomercato Milan, Emerson Royal potrebbe lasciare i rossoneri a giugno dopo il mancato addio nel mercato di gennaio

Dopo il mancato addio nell’ultima sessione di mercato questo inverno, Emerson Royal potrebbe lasciare il Milan a giugno. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in estate i rossoneri dovranno risolvere la questione legata al futuro dell’esterno brasiliano ex Tottenham.

Secondo le ultime indiscrezioni la destinazione più probabile sarebbe un trasferimento in Turchia. L’ipotesi è quella di un passaggio non a titolo definitivo ma un prestito con diritto o obbligo di riscatto fissato a 15 milioni, la cifra che il club rossonero chiedeva a gennaio per lasciar partire l’esterno classe 1999.