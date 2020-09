Calciomercato Milan: da registrare un importante frenata per Tiemoué Bakayoko. Ingaggio e riscatto troppo elevati per i rossoneri

Dopo gli arrivi di Tonali e Brahim Diaz, il Milan non ha alcuna fretta a chiudere altre operazioni di mercato. Soprattutto a centrocampo. Anche per questo motivo bisogna registrare una frenata nella trattativa che potrebbe portare Bakayoko in rossonero.

Secondo ‘Sky Sport’, la dirigenza rossonera ha raffreddato l’affare per il centrocampista francese a causa degli elevati costi: il giocatore di proprietà del Chelsea guadagna infatti 5 milioni di euro a stagione e l’eventuale riscatto tra un anno ammonterebbe a 30 milioni.