Calciomercato Milan, futuro di Maignan in bilico? Ecco l'indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Milan: il futuro di Maignan preoccupa la dirigenza

Il Calciomercato Milan entra nel vivo, ma a tenere banco in queste ore non sono solo i possibili nuovi acquisti. A preoccupare maggiormente la dirigenza rossonera è il futuro di Mike Maignan, portiere titolare e uno dei pilastri della squadra. Il tema del suo rinnovo contrattuale rischia infatti di diventare uno dei nodi più spinosi dell’estate.

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, le trattative tra il Milan e Maignan sarebbero ferme a un punto morto. Nessun contatto concreto tra le parti, nessuna bozza di rinnovo e nessun segnale di apertura. Il contratto del portiere francese è in scadenza a giugno 2026, ma l’assenza di progressi preoccupa la società, che teme di trovarsi in futuro in una situazione difficile, simile a quanto accaduto con altri giocatori persi a parametro zero.

Il Calciomercato Milan, quindi, non si muove solo in entrata, ma è costretto anche a riflettere sulle operazioni in uscita e sulle priorità di gestione interna. La conferma di Maignan viene considerata strategica: il portiere è tra i migliori in Europa nel suo ruolo e rappresenta una figura centrale nel progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri, che insieme al direttore sportivo Igli Tare sta lavorando per costruire una rosa competitiva.

Tuttavia, l’eventuale mancato rinnovo aprirebbe scenari imprevedibili. Con il contratto in scadenza tra meno di due anni, eventuali offerte già nel prossimo calciomercato estivo non potrebbero essere escluse. Alcuni club europei hanno già manifestato interesse per Maignan, pronti a inserirsi nel caso di rottura definitiva con il Milan.

Il rischio che il Milan si trovi costretto a valutare una cessione anticipata è reale, e per questo motivo la situazione è monitorata costantemente dalla dirigenza. In un Calciomercato Milan che punta al rafforzamento della rosa, blindare un top player come Maignan sarebbe un segnale forte, sia verso la tifoseria che verso eventuali avversari.

Al momento, però, la trattativa resta congelata. E finché non si sbloccherà, il futuro del numero uno rossonero resterà uno dei dossier più caldi del calciomercato Milan.