Calciomercato Milan: futuro incerto per Dalot. La situazione

Diogo Dalot non è sicuro di restare al Milan: ecco la situazione del terzino portoghese arrivato in estate dal Manchester United

Il futuro di Dalot al Milan resta in bilico, secondo Tuttosport. Gli inglesi non hanno concesso il diritto di riscatto al club di Via Aldo Rossi. Il numero 5 rossonero, dopo le ultime pessime uscite, si è letteralmente riscattato a Verona con una super prestazione.

Il suo futuro verrà deciso in estate. Fondamentale fare bene da oggi sino al termine della stagione per convincere la dirigenza milanista.

