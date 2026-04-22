Calciomercato Milan, è Gila il prescelto per la difesa: Tare accelera per portare il centrale della Lazio a Milanello

Calciomercato Milan, Gila è l’obiettivo numero uno per la retroguardia: Tare al lavoro per chiudere l’operazione

In vista della prossima sessione estiva, il Milan ha definito la propria priorità assoluta: inserire in rosa un difensore centrale di livello internazionale. Come riportato da Gazzetta.it, il nome in cima alla lista è quello di Mario Gila, protagonista di una stagione di altissimo profilo con la Lazio. Lo spagnolo è considerato nettamente il profilo più convincente tra quelli monitorati, tanto da diventare l’obiettivo su cui il club di Via Aldo Rossi intende concentrare gli investimenti principali.

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A muoversi in prima linea per l’operazione è Igli Tare, che con Gila ha un rapporto privilegiato sin dai tempi della sua esperienza alla Lazio. Secondo la Rosea, il dirigente sta lavorando da mesi per convincere il giocatore, sottolineandogli come Milano possa rappresentare il contesto ideale per la sua definitiva consacrazione. Un pressing costante che testimonia quanto il Milan creda nel valore del centrale classe 2000.

La trattativa, però, dovrà fare i conti con le richieste economiche di Claudio Lotito, che valuta Gila tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una cifra sostenuta sia per le prestazioni del difensore sia per la concorrenza di Napoli, Inter e Juventus, pronte a inserirsi e far lievitare il prezzo. Inoltre, il 50% della futura rivendita spetterà al Real Madrid, dettaglio che spinge la Lazio a non concedere sconti. Le alternative – Kristensen dell’Udinese e il giovane Valdepeñas del Real Madrid – restano più defilate. La strada principale, per l’estate rossonera, appare già tracciata: il Milan vuole Mario Gila per blindare la difesa del futuro.