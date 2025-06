Calciomercato Milan, Javi Guerra resta un obiettivo per il centrocampo! Tare prepara il rilancio per il giocatore del Valencia

Il calciomercato del Milan entra nel vivo e uno dei nomi in cima alla lista della dirigenza rossonera è quello di Javi Guerra, giovane centrocampista del Valencia. Come riportato da Bianchin sulla Gazzetta dello Sport, il club di Via Aldo Rossi è in contatto costante con gli spagnoli e ha già presentato una prima offerta da 20 milioni di euro, bonus inclusi. Tuttavia, il Valencia ha rifiutato, ritenendo la proposta insufficiente per privarsi di uno dei suoi talenti più promettenti.

La trattativa tra Milan e Valencia per Javi Guerra si è fatta complessa. Il giocatore è considerato centrale nel progetto tecnico del club spagnolo, e il suo valore è in costante crescita. Il Milan, però, non molla e sta valutando una nuova offerta, che potrebbe salire fino a 25 milioni di euro. Una cifra importante per un calciatore classe 2003, ma in linea con la strategia dei rossoneri di investire su profili giovani e di qualità.

Javi Guerra ha impressionato nella scorsa stagione di Liga grazie a una combinazione di tecnica, intelligenza tattica e grande capacità di inserimento. Qualità che hanno convinto il Milan a puntare forte su di lui per rinforzare il centrocampo in vista della stagione 2025/26. L’arrivo di un profilo come il suo sarebbe un colpo significativo per il nuovo progetto tecnico targato Allegri.

Il nodo resta la posizione del Valencia, che, pur affrontando qualche difficoltà economica, non sembra disposto a cedere a cuor leggero. Tuttavia, una nuova proposta più alta potrebbe far vacillare il club spagnolo, specialmente se supportata dalla volontà del giocatore di trasferirsi in Serie A.

I prossimi giorni saranno determinanti. Il Milan è pronto a rilanciare, nella speranza di superare la resistenza del Valencia e portare Javi Guerra a San Siro. I tifosi rossoneri restano in attesa, con la speranza che il giovane spagnolo possa diventare il nuovo faro del centrocampo milanista.