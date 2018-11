Il fratello del Pipita, Nicolas Higuain, con un post su Twitter ha smentito la versione di chi voleva Gonzalo lontano dal Milan

Higuain via dal Milan? Assolutamente no, anche se negli ultimi giorni è circolata con insistenza questa voce. A riportarla è stata Massimo Brambati, ex giocatore e ora opinionista, durante la trasmissione Il Processo di Biscardi. Queste le sue parole: «A Milano vivo nel palazzo di Higuain, ho incontrato Nicolas e mi ha detto che suo fratello al Milan non sta bene, se ne vuole andare». Un vero e proprio scoop che, però, è stato smentito dal fratello del Pipita, Nicolas Higuain. Quest’ultimo infatti ha risposto, su Twitter, che la notizia era totalmente falsa.