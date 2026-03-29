Calciomercato Milan, pista Rashford di nuovo calda: i rossoneri ci pensano, ma serve una condizione chiara

Calciomercato Milan, interesse per Rashford riacceso: possibile affondo solo se si verifica una condizione decisiva

Marcus Rashford sta entrando nella fase più delicata della sua avventura in Spagna. Arrivato in prestito dal Manchester United, l’attaccante inglese ha poche settimane per convincere Hansi Flick e la dirigenza del Barcellona a puntare su di lui a titolo definitivo. L’occasione nasce dall’infortunio di Raphinha, fermato da una lesione al bicipite femorale, che apre a Rashford uno spazio importante nelle rotazioni. Come evidenziato dal Mundo Deportivo, l’ex United dovrà compiere un salto di qualità per trascinare i blaugrana verso gli obiettivi stagionali: Liga e Champions League.

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Il nodo economico: tra accordo con lo United e limiti della Liga

Nonostante il feeling crescente con l’ambiente catalano, la permanenza di Rashford resta un rebus economico. Il Barcellona avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il Manchester United per un riscatto da 30 milioni di euro, ma tutto dipende dalla capacità del club di rispettare i rigidi parametri del Fair Play Finanziario della Liga. Senza il via libera degli organi di controllo, l’accordo rischierebbe di saltare, rendendo nullo anche l’intesa contrattuale già definita con il giocatore.

Milan e PSG alla finestra: si prepara un piano B

Se il Barça non dovesse riuscire a formalizzare l’operazione, la concorrenza è pronta a inserirsi. Secondo CaughtOffside, Milan e Paris Saint‑Germain stanno monitorando con attenzione la situazione, pronti a intervenire in caso di stallo. I rossoneri vedono in Rashford un’occasione di mercato capace di elevare immediatamente il livello tecnico della rosa, mentre il PSG valuta il profilo per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tutto dipenderà dalla capacità del Barcellona di superare l’ostacolo del FPF e dalle garanzie tecniche che Flick saprà offrire all’attaccante inglese.