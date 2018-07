Il Milan cerca una nuova punta per l’attacco di Rino Gattuso. Calciomercato Milan: Immobile, Zaza, Werner, Zaza e Falcao nel mirino

Il Milan pesca ancora una volta all’estero? I rossoneri nella passata stagione hanno ingaggiato, oltre a Nikola Kalinic, anche André Silva. I due centravanti hanno deluso, potrebbero lasciare il club rossonero e potrebbero essere rimpiazzati da un centravanti proveniente dall’estero. Il calciomercato del Milan non è ancora ufficialmente partito ma i rossoneri hanno in pugno Alen Halilovic, centrocampista offensivo classe ’96 ex Barcellona, ma cercano un nuovo attaccante centrale da far ruotare insieme al giovane Patrick Cutrone. Le principali opzioni per l’attacco milanista arrivano dall’estero.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan segue Radamel Falcao, esperto centravanti del Monaco, che potrebbe essere scambiato con André Silva, ma non solo. Sul taccuino di Massimiliano Mirabelli ci sono anche i nomi di Alvaro Morata, attaccante del Chelsea classe ’92, il talentino tedesco del Lipsia Timo Werner, delusione ai Mondiali come tutta la sua Nazionale, e anche Simone Zaza, italiano ma di proprietà del Valencia (Mirabelli avrebbe già avuto un incontro con l’intermediario Bozzo). C’è anche un’opzione proveniente dalla nostra Serie A: Ciro Immobile. Il centravanti della Lazio può andare via e avrebbe già detto di sì ai rossoneri a differenza di Lotito che non vuole cedere l’attaccante.