Calciomercato Milan, in fase di chiusura un nuovo acquisto per i rossoneri: l’annuncio di Fabrizio Romano

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano ha annuciato il prossimo acquisto dei rossoneri: i dettagli

Nonostante non è stato ancora annunciato il nuovo direttore sportivo rossonero, il Milan ha già chiuso un nuovo colpo per la prossima stagione. Come confermato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio profilo X, è in fase di definizione la trattativa per Astin Mbaye, giocatore proveniente dal NYRB (Malesia).

IL POST – «Il Milan ingaggia il talento sedicenne Astin Mbaye per l’Academy dal NYRB (Malesia). Accordo raggiunto per l’ingresso di Mbaye nel Milan»