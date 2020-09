Calciomercato Milan: interesse del Lione per Paquetá

Calciomercato Milan: interesse del Lione per Lucas Paquetá. Ancora nessun offerta per il brasiliano ma solo un sondaggio esplorativo

Secondo Gianluca Di Marzio il Lione si sarebbe interessato a Lucas Paquetá. Non c’è ancora alcuna offerta ufficiale per il giocatore brasiliano ma intanto il club francese ha fatto un sondaggio esplorativo per il fantasista.

Con la possibile cessione di Paquetá, il Milan reindirizzerebbe i soldi ricavati per l’acquisto dell’obiettivo di mercato rossonero: Tiemoué Bakayoko.