Calciomercato Milan, vinto il braccio di ferro per Jashari? La Gazzetta dello Sport annuncia la chiusura dell’affare

Dopo settimane di trattative serrate, la telenovela tra il Milan e il Club Bruges per Ardon Jashari sembra essere finalmente giunta al capitolo finale. Il centrocampista svizzero classe 2002, tra i talenti emergenti più seguiti in Europa, è ormai a un passo dal trasferimento in rossonero.

L’operazione ha vissuto momenti complessi, con il Club Bruges inizialmente deciso a trattenere il giocatore. Ma è stata proprio la ferma volontà di Jashari a sbloccare lo stallo. Il giovane regista ha infatti deciso di non presentarsi al ritiro con la squadra belga, un gesto che ha fatto eco in tutta Europa e che ha rappresentato un segnale chiaro: vuole solo il Milan.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, che dedica la prima pagina all’affare, l’intesa tra le parti è ormai raggiunta. Il titolo emblematico scelto dalla “rosea” – «Jashari è a un passo. Milan arrivo» – lascia pochi dubbi sullo stato della trattativa. Il quotidiano sportivo è arrivato persino a modificare graficamente una foto del giocatore, raffigurandolo già con la maglia rossonera, a conferma della fiducia sull’esito positivo.

Il pressing del Milan, combinato alla determinazione del calciatore, ha costretto il Bruges a rivedere le proprie posizioni. «Una trattativa logorante», viene definita da fonti vicine al club, ma che si sta concludendo con successo per il Diavolo.

L’arrivo di Ardon Jashari si inserisce perfettamente nella strategia rossonera di puntare su giovani talenti di prospettiva, capaci di crescere sotto la guida di un progetto tecnico ambizioso e sostenibile. Con ottime doti di interdizione, visione di gioco e personalità, il centrocampista svizzero rappresenta un rinforzo ideale per la mediana milanista.

Ora manca solo l’annuncio ufficiale. Ma l’attesa tra i tifosi è già carica di entusiasmo: Jashari sarà presto un nuovo giocatore del Milan, e con lui, il futuro del centrocampo rossonero si colora di nuove speranze.