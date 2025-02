Calciomercato Milan, Joao Felix ha già convinto: la mossa per il futuro con il Chelsea

Le ultime sul futuro di Joao Felix, attaccante portoghese, arrivato in prestito al Milan dal Chelsea fino al termine della stagione

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe già studiando un piano per confermare Joao Felix anche per la prossima stagione. Il portoghese è infatti arrivato dal Chelsea in prestito secco a 5 milioni di euro.

L’idea dei rossoneri sarebbe quella di proporre un un nuovo prestito da circa 8-10 milioni milioni di euro, inserendo però anche un diritto di riscatto da 30 o 35 milioni di euro.