Calciomercato Milan, sogno Joao Felix: può essere l’alternativa a Rashford

Le ultime sul futuro di Joao Felix, attaccante portoghese del Chelsea, nel mirino del Milan per rinforzare il reparto. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe iniziato a pesare a Joao Felix dal Chelsea per rinforzare il proprio attacco.

LA SITUAZIONE – «Il Chelsea sarebbe disposto a venderlo anche a titolo definitivo, ma è più probabile che si pratichi la via del prestito con diritto, esattamente come vorrebbe fare il Milan con Marcus Rashford. Il nome del portoghese è spuntato proprio perchè la situazione legata al britannico è in standby. In questo caso l’ingaggio non sarebbe un problema visto che Joao Felix percepisce 5.7 milioni di euro, bonus inclusi».